Kolejde çıkan yangında tahliye edilen öğrenciler evlerine gönderildi

Yoğun duman nedeniyle tahliye edilen okuldaki öğrenciler, tedbir maksatlı evlerine gönderildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğitim öğretimin sürdüğü sırada bir kolejin müştemilat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edilirken, kısa sürede etrafı kaplayan dumanlar nedeniyle öğrenciler öğretmenleri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yoğun dumanlar altında yangını söndürmeyi başardıktan sonra, okulun içindeki bazı noktalarda etkili olan dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ardından okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, bir süre dışarda bekledikten sonra tedbir için evlerine gönderildi.

