YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kolluk kuvvetleri, deprem nedeniyle boşaltılan bölgelerde denetim yapıyor

Kolluk kuvvetleri, deprem nedeniyle boşaltılan bölgelerde denetim yapıyor

15.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, asker ve bekçiler, Malatya'da boşaltılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde hırsızlık ve yağma gibi olayların yaşanmaması için 24 saat devriye geziyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle Malatya'da boşaltılan evlerin, iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde kolluk kuvvetleri ile bekçiler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Depremden olumsuz etkilenen kentte polis, asker ve bekçiler ana ve ara caddelerde hırsızlık, yağma gibi olayların önüne geçmek için önleyici hizmet kapsamında 24 saat devriye geziyor.

Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerine kurdukları uygulama noktalarıyla durdurdukları araçlarda bulunanların kimlik sorgusunu yaparak araçlarda arama gerçekleştiriyor.

Deprem nedeniyle çöken binaların enkazlarını da kontrol eden kolluk kuvvetleri olası asayiş olaylarına karşı caydırıcı unsur olarak görev yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kolluk kuvvetleri vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun temini için azami gayret gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlikVan polisinden depremzede çocuklar için etkinlik
Hatay'da enkaz altından 201 saat sonra 26 yaşında bir kadın kurtarıldıHatay'da enkaz altından 201 saat sonra 26 yaşında bir kadın kurtarıldı
Boğazkale silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybettiBoğazkale silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
deprem polis Asker Malatya denetim asayiş

Malatya Namaz Vakitleri 15 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:28
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.