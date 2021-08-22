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Köln'ün nefesi Bayern Münih'e yetmedi

22.08.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih, Bundesliga'nın 2. haftasında Köln'ü 3-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Köln'ün nefesi Bayern Münih'e yetmedi

Bundesliga'nın 2. haftasında son şampiyon Bayern Münih, evinde Köln ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, Bavyera ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Bayern Münih 50. dakikada Lewandowski ve 59. dakikada Gnabry'nin golleriyle 2-0'ı yakaladı. Bu dakikadan sonra Bayern Münih'in rahat bir galibiyet alması beklenirken, Köln anında reaksiyon verdi. 60. dakikada Modeste farkı 1'e indirdi, 62'de Uth takımına beraberliği getirdi. 2 farklı üstünlüğü bir anda vermesine rağmen panik yapmayan Bayern Münih, 71. dakikada Gnabry'nin 2. golüyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi ve karşılaşmayı da bu skorla tamamladı.

Bayern Münih'in süperstarı Robert Lewandowski, bu maç ile birlikte üst üste 12. Bundesliga maçında ağları sarstı ve 2012/13 sezonunda Dortmund'daki kariyer rekorunu egale etti. Serge Gnabry de, Bundesliga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Köln'ü yine boş geçmedi. [8 maç, 11 gol]

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Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane, ilk 45 dakikada 16 pasında sadece 9 isabet buldu ve seyircilerden tepki aldı. Alman milli futbolcu, devre arasında yerini Musiala'ya bıraktı.

Ligin ilk haftasında Mönchengladbach deplasmanından 1-1 ile ayrılan Bayern Münih, böylece puanını 4 yaparken, açılış haftasında Hertha Berlin'i 3-1 yenen Köln, ilk yenilgisini aldı.

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecekken, Köln evinde ligin yeni ekiplerinden Bochum'u konuk edecek.

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