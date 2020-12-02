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Kolombiya'da Carlos Queiroz dönemi bitti

FUTBOL HABERLERİ  | 02.12.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kolombiya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz'un görevine son verildi.

Kolombiya'da Carlos Queiroz dönemi bitti

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya'nın 3-0'lık Uruguay ve 6-1'lik Ekvador mağlubiyetlerinden iki hafta sonra, 67 yaşındaki Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu Queiroz'un sözleşmesi feshedildi.

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Daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde görev alan, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve İran'ın milli takımlarını da çalıştıran Queiroz, 2019'un şubat ayında Kolombiya ile anlaşmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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