YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kolonları parçalanan bina güçlükle yıkıldı

Kolonları parçalanan bina güçlükle yıkıldı

10.10.2023 11:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, kolanları ve perde duvarları iş makineleri tarafından parçalanan bir bina güçlükle yıkılabildi.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami karşı tarafında bulunan 8 katlı bir bina 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı.
Ağır hasar alan binanın boşaltılması ve alınan yıkım kararının ardından binanın yıkımı için iş makineleri tarafından çalışmalar yapıldı. İş makineleri tarafından kolanları ve perde duvarları parçalanan binanın çökmemesi herkesi şaşırttı.

Yaklaşık bir buçuk gün boyunca yıkılmaya çalışılan bina dolayısıyla kentin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarının Köy Hizmetleri Kavşağı ile Dursun Çavuş Kavşağı arası ise trafiğe kapatıldı. Hemen hemen bütün kolanları ve perde duvarları iş makineleri tarafından parçalanan binanın yıkılmaması vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Vatandaşlar, binanın çökme anını görebilmek için saatlerce bekledi. Bina, gece geç saatlerde güçlükle yıkılabildi.
Yıkımı merakla bekleyen vatandaşlar, “Burası ağır hasarlıydı, iş makineleri parçalanmamış kolan bırakmamasına rağmen bina çökmedi. Bizlerde duruma çok şaşırdık izliyoruz” diye konuştular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te trafik kazası: 1 ölüBilecik’te trafik kazası: 1 ölü
Söke’de kaybolan engelli şahıs bulunduSöke’de kaybolan engelli şahıs bulundu
Hastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadıHastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:19
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:20
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.