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KOMEK’te yeni döneme uzaktan eğitimle başlandı

19.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) bahar dönemi çevrimiçi olarak 14 bin kursiyerin katılımıyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) bahar dönemi çevrimiçi olarak 14 bin kursiyerin katılımıyla başladı. Yoğun talep üzerine branş ve kurs sayılarının artırıldığı yeni dönemde 127 farklı branşta kursiyerler karşılıklı etkileşimin olduğu çevrimiçi oturumlarla derslere katılıyor.
KOMEK 2021 bahar dönemi uzaktan eğitimle başladı. Korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren uzaktan eğitim modeliyle faaliyetlerine devam eden KOMEK’te son olarak güz döneminde 69 kurs merkezinde 30 bine yakın kursiyere seyreltilmiş sınıflarda ve uzaktan eğitim verildi. Uzaktan eğitimlere 71 farklı branşta 5 bin kursiyer katıldı. Yoğun talep üzerine bahar döneminde ise yeni branşlar eklenerek 127 farklı branşta kursiyerlere çevrimiçi hizmet veriliyor. Uzaktan 14 bin kursiyerin katılımıyla başlayan yeni dönemde; çocuk hikaye tasarımı kursu, dış ticaret, e-ticaret, robot kol tasarımı, python ile görüntü işleme ve yapay zeka, sosyal medya görsel tasarımı, fusion 360 eğitimi ve karikatür çizimi, dijital resim kursu, masal ve hikaye anlatıcılığı kursları ilk defa açıldı. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda 14-16 yaş grubundaki gençler için de hafta sonu kurs planlamaları yapıldı. KOMEK’te kursiyerlere yönelik oluşturulan öğrenci paneli ile öğrenciler, kendilerine ait panele giriş yapıp kayıt oldukları kursların ders günleri ile başlama ve bitiş tarihlerini, kaç saat devamsızlık yaptıklarını görebiliyor.
Öte yandan; uzaktan eğitimde görev alan 205 eğitmene, kurslar başlamadan işleyiş ve süreç hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Uzaktan eğitim için öğretmen, öğrenci ve yönetici paneli oluşturulurken bu paneller sayesinde düzenli kontroller sağlanarak uzaktan eğitimde kalitenin üst seviyelere taşınması amaçlanıyor.

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