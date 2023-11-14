Komiser nasıl yazılır? Komiser mi komser mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçede bazı kelimelerin yazımlarında çok sık hata yapılır. Yazımlarında olduğu kadar telaffuzlarında da hata yapılabilen bu kelimeler genel olarak yabancı kökenli olan ve dilimize sonradan dahil edilerek Türkçeleştirilmiş olan kelimelerdir. Bu kelimelerin yazımlarında ve telaffuzlarında hata yapılmaması için kurallar geliştirilmiştir.

Komiser kelimesi aynı zamanda başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ifadeler de üretebilirler. Borsa komiseri, saha komiseri, hükûmet komiseri gibi ifadeler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir. TDK’deki bir diğer tanıma göre hükümet komiseri ya da saha komiseri olarak da kullanılabilir. Türkçe yazım kurallarına göre komiser doğru yazılışı bu şekildedir. Komser ya da başka bir şekilde yazılması hata kabul edilir.

Komiser mi komser mi?

Yabancı kökenli kelimeler zaman içinde dönüşüp değişerek Türkçe dil kurallarına uygun olarak kelime dağarcığına katıldığı için hem telaffuzlarında hem de yazımlarında hata yapılabilir. Dilimize Fransızca olan ve aynı anlamda kullanılan "commissaire" kelimesinden gelen bu kelimenin yazımında sık olarak hata yapılır. Başka dillerde de kullanılan bu kelime bizim dilimize Fransızca dilinden gelip yerleşmiştir. Komiser yazımı TDK’ye göre de /i/ harfi kullanılarak olmalıdır, başka türlü yazımı yazım hatası olarak kabul edilir.

Komiser TDK’de yer alan Türkçe Sözlük bölümüne göre isim türünde üç farklı tanıma sahiptir. Bu tanımlardan biri spor alanında kullanılır. İlk anlamlı ile komiser kelimesi güvenlik teşkilatındaki meslek aşamaları arasında yer alan, şehir, ilçe ya da bucaklarda görev aldıkları yerin güvenliğine ve asayişine ait olan işleri yürütmekle, yönetmekle yükümlü sivil ya da üniformalı memurlardır.







