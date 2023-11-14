İstanbul'da nasıl yazılır? İstanbul'da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede en sık yapılan yazım yanlışları genel olarak dilimize sonradan katılmış olan, yabancı kökenli kelimeler ya da iki farklı türde kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde kelimelerdir. Bir diğer yazım hatası da noktalama işaretlerinin kullanımından kaynaklı olur. Kesme işareti doğru kullanılmadığı zaman yazım hatası yapılabilir. Bu tür hataları engelleyebilmek için oluşturulmuş olan Türkçe Yazım ve İmla Kuralları’na uyulması gerekir.

İstanbul'da TDK’ye göre de bir özel isim olduğu için herhangi bir ek aldığında kesme işareti ile ayrılmalıdır. Kesme işaretinin kullanılmadığı durumlar da vardır. Örnek olarak İstanbul doğumlu kişileri ifade eden “İstanbullu” kelimesi ek almış olduğu hâlde kesme işareti kullanılmaz. /de/ ve /ki/ bağlaçlarını yazımında sık olarak hataya düşülür. Eğer /de/, /da/ ya da /ki/ cümle içinde bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı yazılmalıdır. Bu nedenle de arkasında geldiği kelimede kesme işareti kullanılmaz.

İstanbul'da ayrı mı yazılır?

İstanbul'da yazımı bitişik olmalıdır. Bu kelimedeki “da” yer belirtir ve bağlaç değildir. Kesme işareti kullanılması doğru yazım olarak kabul edilmiştir. Yazım yanlışı yapılmasının nedenlerinden biri de Türkçe’de genel olarak noktalama işaretlerinin neredeyse hepsinden sonra boşluk bırakılır ama kesme işaretinden sonra boşluk kullanılması doğru değildir. Bu bağlamda "İstanbul'da bitişik mi yazılır?" konusunda şu yanıtı verebiliriz:

Kesme işareti,sonuna geldiği kelimenin sağ tarafına bitişik olarak eklenir. Bu işaret ile hemen sonrasında gelen ek ile arasında herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır. Özel isimlere getirilen durum, bildirme ya da iyelik eklerinin tamamı kesme işareti ile bu şekilde ayrılmalıdır. İstanbul'da doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Ayrı olarak yazılması ya da kullanılan kesme işaretinden sonra boşluk bırakılması doğru değildir. Bu ifadenin doğru ve yanlış kullanımları için kurulmuş örnek cümleler şunlardır:

Çok uzun zamandır İstanbul’da yaşıyor. (Doğru)

O da bizim gibi İstanbulda doğmuş. (Yanlış)







