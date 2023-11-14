Karnıyarık nasıl yazılır? Karnıyarık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en geniş kelime dağarcığına sahip dillerden biri de Türkçe dilidir. Bu zenginliğin birçok nedeni vardır. Yabancı kökenli kelimelerin dilimize kabul edilerek zaman içinde Türkçeleşmesi, bir kelimenin birden fazla eş anlamlı karşılığı olması, farklı kelimelerin bir araya gelerek birleşik türde olan ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretmesi bu zenginliğin sebepleri arasında yer alır. Yazım yanlışları da en çok bu tür kelimelerin yazımında yapılır.

Karnıyarık TDK’nin Türkçe Sözlük sayfasında isim türündeki üç farklı tanım ile açıklamıştır. Bu tanımlara göre karnıyarık şu anlamlara gelir:

Uzunlamasına yarılarak kızartılmış olan patlıcanların ortalarına kıyma ile hazırlanmış iç harç konan yemek, kıstırma.

Karnıyarık isimli ot.

Matbaacılık alanında her bir sayfayı çift sütün olacak şekilde düzenlemek.

Türk Dil Kurumu karnıyarık kelimesinin doğru yazımı olarak bitişik yazılmasını doğru kabul etmiştir. Bu kelimenin karnı yarık şeklinde yazılması yazım hatası yapıldığı anlamına gelir.

Karnıyarık bitişik mi yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre birleşik türde bir kelimenin ayrı ya da bitişik olarak yazılması bazı şartlara bağlı tutulmuştur. Karnıyarık kelimesi de bitişik yazılması gereken kelimelerden biridir ve bu şartlara uygundur. "Karnıyarık ayrı mı yazılır?" konusu sıkça araştırılır. TDK kurallarına göre karnıyarık doğru yazılışı bitişiktir çünkü bu kelime bitişik yazılması gereken bir birleşik kelimedir. Karın ve yarmak ifadelerinin dönüşüp değişerek bir araya gelmesi ile oluşmuştur ve karnıyarık yazımı bitişik olmalıdır.







