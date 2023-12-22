'Komşu kara delik' heyecanı: Sandığımızdan çok daha yakında olabilirler! Son araştırmalar herkesi şaşırttı: Yıldızları içten dışa yutuyorlar

Bilim camiasında geniş kabul gören Büyük Patlama'yla birlikte evrenin başlangıcından kalma, bir atom boyutundaki kara delikler yıldızları içten dışa yutuyor olabilir. Bu kara deliklerin hem aşırı küçük hem aşırı hızlı olması ise bilim dünyasının aşacağı bir başka engel...

Söz konusu varsayımsal kara deliklerin evren oluşur oluşmaz çöken sıcak ve yoğun madde kütleleri olduğu değerlendiriliyor. Bu kara deliklerin tespit edilmesi durumunda evrenin ilk zamanları ve kara deliklerin oluşumu hakkındaki kuramlar geliştirilerek bambaşka bir boyut kazanacak.

KARA DELİKLERİN İZİNDE

Astrofizikçi Earl Bellinger, Live Science'a gönderdiği e-postada, "Şayet ilkel kara delikler varsa, galaksiyi muazzam bir hızla kat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" deyip şöyle devam etti:

"Bir yıldızla karşılaşırlarsa o zaman büyük olasılıkla yıldızın içinden bir mermi gibi geçerler. Yine de bu kara deliklerin yavaş hareket edenlerden oluşan küçük bir alt kümesi bir yıldız tarafından yakalanma şansına sahip olabilir. Ve yakalanırlarsa onları bulabileceğimizi düşünüyoruz."

KARA DELİKLERLE İNSANLIK KOMŞU MU?

Araştırmacılara göre ilkel kara delikler varsa kendi kozmik mahallemiz de dahil olmak üzere evrenin her yerine yayılmış olabilir. Şimdiye dek dikkatten kaçmalarının nedeni olarak ise bu nesnelerin yüksek hızları ve aşırı küçük boyutta olmaları gösteriliyor.

Bellinger yine konuyla ilgili şunları da kaydetti:

"Kara delik bulmak başlangıçta zordur ve tipik bir kara deliğin kütlesi Güneş'in kütlesinden kat kat fazladır. Şimdiyse bir asteroit kütlesinde ve bir hidrojen atomu büyüklüğünde bir kara delikten bahsediyoruz! İlkel kara deliklerin çoğunun yıldızların dışında kalıp galakside dolaştığını düşünüyoruz. Ortalama olarak, herhangi bir zamanda güneş sistemi içinde muhtemelen bir tane olacaktır."





