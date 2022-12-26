Komşularının ihbarıyla eve gelen kadın gözyaşlarını tutamadı

Sık sık küçük kızına sarılan kadını komşuları teselli etti. Yapılan incelemede, yangının odalara sirayet etmediği öğrenildi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 806 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; dairenin balkonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalleliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık çalışanı geldi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale edip, odalara sıçramasını önleyerek söndürdü.

Yangın sırasında dışarıda bulunan Sevcan Köpük ve eşi Hasan Huseyin Köpük ise komşularının haber vermesi ile kısa sürede olay yerine geldi. Adrese geldiğinde evinin yandığını gören kadın gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın sık sık yanında bulunan küçük kızına sarılarak teselli buldu. Yaşananları anlatan ev sahibi Hasan Hüseyin Köpük, "Sabah evden çıktığımızda bir şey yoktu. Önce hastaneye, sonra okula gittik. Eczanedeyken komşularımız haber verdi. Geldik, balkonda bir priz vardı, muhtemelen ondan yangın çıktı. Isıtma cihazı da vardı, o kapalıydı. Sigorta da atmış olabilir. Yangın odalara sirayet etmemiş. Büyük hasar olmadı şükür" dedi. Yapılan ilk incelemede yangının balkonda bulunan ısıtıcıdan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına yönelik incelemesi devam ediyor.

