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KOMÜT Başkanı Adem Bulut: “Maliyetler arttıkça konut fiyatları yükselecek”

25.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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KOMÜT Başkanı Adem Bulut: “Maliyetler arttıkça konut fiyatları yükselecek”

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, inşaat maliyetleri yükseldikçe konut fiyatlarının da yükselmeye devam edeceğini söyledi.KOMÜT Başkanı Adem Bulut, geride bıraktığımız 2020 yılında Konya’da konut satışlarını değerlendirdi.

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, inşaat maliyetleri yükseldikçe konut fiyatlarının da yükselmeye devam edeceğini söyledi.
KOMÜT Başkanı Adem Bulut, geride bıraktığımız 2020 yılında Konya’da konut satışlarını değerlendirdi. TÜİK açıklamasına göre, 2020’de Konya’da 37 bin 196 konut, 2019 yılında ise 34 bin 614 konutun satıldığını belirten Bulut, “Pandemiye rağmen artan konut satışlarında, tarihi düşük faizli kredi kampanyaları etkili oldu. 2020’nin sonlarına doğru konut satış fiyatları yüzde 15’in üzerine çıkarak 2019 yılına göre yüzde 30’luk bir artış gösterdi. Her ne kadar konut satışlarında bir artış yaşansa da konut fiyatlarına gelen artışlarda durmadı. Bu durumun değişmesi için özelikle inşaat maliyetlerinin düşürülmesi önemli olacaktır. İnşaat esnasında kullanılan birçok ürün ithal olarak karşımıza çıkıyor. Dövizde yaşanan bir dalgalanma inşaat maliyetlerini yükselterek fiyatları etkiliyor. Bunun için yerli üretime desteğin sağlanması önemli olacaktır. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi fiyatları da olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda arsa fiyatlarına yönelik fahiş fiyatların takibinin yapılması da son derece etkili olacaktır” dedi.

“Maliyet arttıkça fiyatlar yükselecek”
Kredi faizlerinin düştüğü dönemde konut fiyatlarında artış yaşandığını ifade eden Adem Bulut, “Gelinen noktada satışların düşme eğilimine girmesinin, konut fiyatlarını aşağı çekip-çekmeyeceği merak konusu oldu. Fakat şu anda konutların fiyatının maliyet seviyesinin dahi altında seyretmesi bu durumun tam tersi olacağını gösterir nitelikte. Maliyetlerde çok ciddi artışlar var. Özellikle demir ve beton maliyetlerinde. Kaba inşaattaki payı yüzde 35 seviyelerindeyken, bugün gelinen noktada özellikle demir ve beton fiyatlarındaki yükselişten dolayı yüzde 50’ler seviyesine yükseldi. Bu sebeple faiz oranları ne olursa olsun maliyetlerdeki artışlardan kaynaklanan fiyatların yükseliş eğilimi fazlasıyla, enflasyon oranlarının çok daha üzerinde gerçekleşecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

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