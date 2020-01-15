YURTHABER
  4. Konak’ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020’de hedef 12 bin ton

Konak’ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020’de hedef 12 bin ton

İZMİR HABERLERİ  | 15.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, yürütülen asfaltlama, sokak ve kaldırım düzenleme çalışmaları ivme kazanırken, önceki yıl kentin sokaklarına 8 bin 500 ton asfalt serildiği, bu yıl 12 bin ton asfaltın ihtiyaç duyulan sokaklarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatıyla hızlanan asfaltlama çalışmalarının 2020 yılında da artacağı açıklandı.

Konak’ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020’de hedef 12 bin ton

İzmir’in Konak ilçesinde, yürütülen asfaltlama, sokak ve kaldırım düzenleme çalışmaları ivme kazanırken, önceki yıl kentin sokaklarına 8 bin 500 ton asfalt serildiği, bu yıl 12 bin ton asfaltın ihtiyaç duyulan sokaklarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatıyla hızlanan asfaltlama çalışmalarının 2020 yılında da artacağı açıklandı. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, sokak düzenleme ve yenileme çalışmaları ile yüzlerce sokak yenilendi. Özellikle yakın zamanda açılışı gerçekleşecek Toros Pazaryerine çıkan sokaklardan başlayan asfaltlama işlemleri, belediye ekiplerinin seri çalışmaları ile kısa zamanda çevre mahallelere de ulaştı. Böylelikle hem vatandaşların hem de esnafın pazar yerine daha rahat şartlarda ulaşmasının önü açılmış oldu.
30 mahallede art arda yürütülen çalışmalar ile ihtiyaç duyulan sokaklara asfalt serildi, 80 mahallede ise asfalt yamalama işlemi gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmalarında, Konak Belediyesinin Gediz’deki asfalt şantiye tesisinde kendi ürettiği asfalt kullanıldı. Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 ton asfaltın serildiği Konak sokaklarında yeni yılda 12 bin ton asfalt kullanılması hedefleniyor.

Konak’ta 8 bin 500 ton asfalt serilmişti, 2020’de hedef 12 bin ton

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Yaşar Üniversitesinden tüm doktora öğrencilerine tam bursYaşar Üniversitesinden tüm doktora öğrencilerine tam burs
Can dostlara mama desteğiCan dostlara mama desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:26
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.