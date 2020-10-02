Konak’ta eğitim için dev kampanya

Konak Belediyesi, uzaktan eğitimi takip etmekte zorlanan öğrencilere mini tablet dağıtmaya başladı. 9 aylık internet desteği de sağlayacak belediye, öğrencilere kırtasiye alışverişine olanak tanıyan özel bir kart da dağıtıyor. “Çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmesi için elimizden geleni yapacağız” diyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hayırsever vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Konak Belediyesi, ilçede maddi imkânsızlıklarla boğuşurken, eğitim hayatlarını sürdürmeye çabalayan öğrencilere destek olacak iki önemli kampanyayı hayata geçirdi. Belediye, uzaktan eğitimi takip etmekte zorlanan öğrencilere mini tablet ile kırtasiye alışverişi için “Konak Eğitim Kart” dağıtımına başladı. Kampanya kapsamında öğrencilere internet desteği de sunulacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hayırseverlere seslenerek, vatandaşların bu kampanyaya kullanılabilir durumdaki tablet ya da bilgisayarlarla da destek verebileceğini söyledi. 200 öğrenciye mini tablet

Konak Belediyesi, korona virüs salgını yüzünden okula gidemeyen, evinde bilgisayarı ve internet bağlantısı olmadığı için de uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrencilere mini tablet dağıtmaya başladı. Başkan Batur’un, Konak Belediyesinin 1 Ekim’de yapılan olağan meclis toplantısında duyurduğu kampanya kapsamında, ilk etapta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen 200 öğrenciye mini tablet dağıtılacak. Kullanılmayan ancak çalışır durumdaki tablet ya da dizüstü bilgisayarlar da bakımdan geçirilip ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacak. Konak Belediyesi, çocuklara 9 ay boyunca sadece Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanabilecek 15 GB internet desteği de sağlayacak.

“Eğitim en önemli konumuz”

İlçede maddi imkânsızlar nedeniyle EBA’ya bağlanamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklarımız bizim için her zaman, her şeyin önünde geliyor. Sağlıkları önceliğimiz, eğitimleri ise en önemli konumuz. Biz de hızla harekete geçerek ihtiyaç duyan çocuklarımızı belirledik ve tablet dağıtmaya başladık. İnternetleri de olacak ve rahatça EBA’ya girerek derslerinden geri kalmayacaklar” dedi. Hayırseverlere destek çağrısı

Konak Belediyesinin salgın döneminde dara düşen vatandaşlar için başlattığı her kampanyaya hayırseverlerin büyük katkı sağladığını anımsatan Batur, “Hayırsever hemşehrilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu kez de öyle olacağına inanıyorum. Şimdi çocuklarımız için harekete geçme zamanı. Vakit kaybetmeyelim ve el ele verip çocuklarımızın eğitimine destek olalım. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız da bizlere ulaşırsa gereğini yapar, tabletleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırırız” diye konuştu.

Canlı yayında seslendi

Başkan Batur, internetten canlı yayınlanan meclis toplantısında da başta meclis üyeleri olmak üzere tüm Konaklıları çocukların eğitimine destek olmaya çağırdı. Kullanılabilir durumdaki tablet ya da bilgisayarları bakımdan geçirip ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Batur, hayırsever vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Destek için iki hat

Konak Belediyesinin tablet kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 0 232 425 04 34 ve 0 232 425 46 35 No’lu telefonlarını arayarak bilgi alabileceği kaydedildi. 500 öğrenciye ‘eğitim kartı’

Konak Belediyesi, eğitime teknolojik destek sağlamanın yanı sıra öğrencilere kırtasiyelerden alışveriş yapmalarına olanak tanıyan bir kart da dağıtmaya başladı. “Konak Eğitim Kart”, ilk etapta 500 Konaklı çocuğa ulaştırılacak ve öğrenciler kartlarla 100 TL’lik kırtasiye alışverişi yapabilecek.

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