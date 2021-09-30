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KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...

30.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karıştı. KONAMI'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022 ücretsiz olarak oyunseverlerle buluştu. Oyunun çıkmasının hemen ardından oyunseverler büyük tepki gösterdi. Oyun içinde Messi ve Ronaldo'nun gerçek hayattakiyle alakasız olması büyük tepki çekti.

KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

PES severler 2022 sürümünü merakla beklerken; yapımcı KONAMI, oyunun artık Pro Evolution Soccer olarak değil, "eFootball" adıyla piyasaya sürüleceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

EFOOTBALL 2021 ÜCRETSİZ YAYINLANDI

Futbol tutkunlarının merakla beklediği eFootball 2022, 30 Eylül 2021 (bugün) itibarıyla PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunun, çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Oyunun çıkmasının hemen ardından oyunseverler büyük tepki gösterdi. Oyun içinde Messi ve Ronaldo'nun gerçek hayattakiyle alakasız olması büyük tepki çekti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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