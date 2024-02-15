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Kongolu futbolcu Luvumbu, "siyasi mesaj" gerekçesiyle Ruanda kulübünden gönderildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Ruanda'nın Rayon Sports Futbol Takımı, attığı golün ardından "siyasi mesaj" verdiği gerekçesiyle Kongolu orta saha oyuncusu Heritier Luvumbu'nun sözleşmesini feshetti.

Kongolu futbolcu Luvumbu, "siyasi mesaj" gerekçesiyle Ruanda kulübünden gönderildi

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Luvumbu'nun, 11 Şubat Pazar günü Police FC ile oynanan maçta serbest vuruştan golünü attıktan sonra sol eliyle ağzını kapatması ve eliyle nişan alması, Rayon Sports takımıyla yollarını ayırmasına neden oldu.

29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne döndü.

İlk açıklamasında futbolcusunu kınayan Rayon Sports, ikinci bir açıklama yaparak, "Rayon Sports ve oyuncu Heritier Luvumbu, karşılıklı mutabakatla sözleşmenin feshi konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Ruanda Futbol Federasyonu da "futbolda siyasi sembollerin veya kelimelerin kullanılmasının yasak olduğu" gerekçesiyle orta saha oyuncusuna 6 ay men cezası vermişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor. İki ülke birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.

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