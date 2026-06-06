Kongre'de beklenen an geldi! Hakan Safi kürsüden bombaları patlattı! 'Dahası var' diyerek duyurdu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlenmeye devam ederken gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da konuşma yapacak olan başkan adayı Hakan Safi'nin, kürsüden ses getirecek bir transfer müjdesi vermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Bu iddia taraftarları oldukça heyecanlandırırken genel kurulda başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın konuşmasına geçildi.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Fenerbahçe'de seçim sürecinde hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesi yıldız isimlerle ilgili vaatleriyle dikkat çekerken Hakan Safi'den bomba bir hamle daha geldi.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik."

"3 İSİMLE ANLAŞTIK..."

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood..."

"DAHASI GELİYOR"

"Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler."

"Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik."

"Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!"

"İKİ İSİM LONDRA'DA BEKLİYOR"

"İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak."

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

"Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım."

"MEYDAN BOŞTU"

"Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum."

"DEVİR DEĞİŞTİ"

"Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek."

"FENERBAHÇEMİZİ BÖLDÜLER"

"Fenerbahçemizi böldüler, ötekileştirdiler, bu güzide camia zayıfladı, saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. 1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Fenerbahçemizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız, emin olun."

"TARAFTARA SESLENMEK İSTİYORUM..."

"Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum, teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz."

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

"Ötekileştiren, benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik, bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık, Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum."

"BEN UNUTMAM"

"Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz."

"MASAYI KIRARIM, YAPIYI BOZARIM"

"Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım."

"HER ŞEYİM FEDA OLSUN"

"Her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Bugüne kadar kimsenin hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Bugüne kadar kimsenin hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil!"

"SOKAKLARDAN GELİYORUM"

"Aziz Bey ifade etti, ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. ABD'de de MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim, mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız."

"FENERBAHÇE DÖNEMİ BAŞLIYOR"

"Kongre üyelerimiz, bir seçim yapacaksınız. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, geleceğin başarılarıyla mı coşacak karar vereceksiniz. O kadar enerjim yok diyen mi ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım diyen mi siz seçeceksiniz. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız, bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın, Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak hiç kimse!"

"BİZ KİBİRLİ OLMAYACAĞIZ"

"Bir yıldız yeter diyen mi yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız."