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Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Başkanı, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.07.2020 23:42 | Son Güncelleme

Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Başkanı, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi

Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Başkanı Walter Glos ve beraberindekiler Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi.

Glos, beraberindeki heyetle AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ın daveti üzerine Adıyaman'a geldi.

Burada ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden heyet, daha sonra Kahta ilçesine geçerek UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Glos, Adıyaman ve Nemrut Dağı'nı çok beğendiğini söyledi.

Ziyaretçileri Nemrud Dağı'na davet eden Glos, "Bugüne kadar buraya gelmemiş kişilere de buranın ne kadar güzel olduğunu ve mutlaka buraya gelinmesi gerektiğini anlatacağız. Bu bizim son gelişimiz olmayacak ve burada uluslararası organizasyonlar ile bir mülteci programı başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

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