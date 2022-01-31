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  4. Konser alanı kana bulandı! Paraguaylı futbolcunun eşi Cristina Vita Aranda, başından vurularak hayatını kaybetti

Konser alanı kana bulandı! Paraguaylı futbolcunun eşi Cristina Vita Aranda, başından vurularak hayatını kaybetti

31.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paraguay'ın Olimpia takımında forma giyen Ivan Torres'in eşi, bir konser sırasında başından vurularak hayatını kaybetti. Konser sırasında çıkan çatışmanın ortasında kalan çift hayatının şokunu yaşadı. Çatışmadan rastgele çıkan mermilerden biri Ivan Torres'in eşinin başına geldi. Hemen hastaneye kaldırılan Cristina Vita Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konser alanı kana bulandı! Paraguaylı futbolcunun eşi Cristina Vita Aranda, başından vurularak hayatını kaybetti

Güney Amerika bu olayı konuşuyor... Paraguay Ligi ekiplerinden Olimpia takımında forma giyen Ivan Torres dün gece eşiyle gittiği konser sırasında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre iki mafya çetesi arasında çıkan kavganın sonucu silahlar çekildi. Çekilen silahlardan sonra çıkan çatışmada mermilerin biri Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda'nın başına isabet etti. Başından vurulan Aranda hemen hastaneye kaldırıldı. Modellik yapan ve Instagramda 445 bin takipçisi bulunan Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

2 ÖLÜ 4 YARALI

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Polis raporlarına göre Cristina Vita Aranda'nın yanında bir erkeğin daha öldüğü öğrenildi. İki uyuşturucu çetesinin çatışmasından çıkan kavganın sonucunda gerçekleşen olayda 4 kişi de yaralandı. Yaralananların arasından bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AYRILIK AŞAMASINDAYDILAR

Ayrılık aşamasında oldukları bilinen çift konserde birlikte vakit geçirip aralarını düzeltmek için bir organizasyona katıldılar. Ivan Torres eşinin ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "O öldüğünde hala karı-kocaydık. Aramızdaki sorunları düzelteceğimize inanıyorduk. Bu zor günümde bana destek olan aileme, takım arkadaşlarıma ve eski takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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