Konser alanı kana bulandı! Paraguaylı futbolcunun eşi Cristina Vita Aranda, başından vurularak hayatını kaybetti

Güney Amerika bu olayı konuşuyor... Paraguay Ligi ekiplerinden Olimpia takımında forma giyen Ivan Torres dün gece eşiyle gittiği konser sırasında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre iki mafya çetesi arasında çıkan kavganın sonucu silahlar çekildi. Çekilen silahlardan sonra çıkan çatışmada mermilerin biri Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda'nın başına isabet etti. Başından vurulan Aranda hemen hastaneye kaldırıldı. Modellik yapan ve Instagramda 445 bin takipçisi bulunan Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Polis raporlarına göre Cristina Vita Aranda'nın yanında bir erkeğin daha öldüğü öğrenildi. İki uyuşturucu çetesinin çatışmasından çıkan kavganın sonucunda gerçekleşen olayda 4 kişi de yaralandı. Yaralananların arasından bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AYRILIK AŞAMASINDAYDILAR

Ayrılık aşamasında oldukları bilinen çift konserde birlikte vakit geçirip aralarını düzeltmek için bir organizasyona katıldılar. Ivan Torres eşinin ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "O öldüğünde hala karı-kocaydık. Aramızdaki sorunları düzelteceğimize inanıyorduk. Bu zor günümde bana destek olan aileme, takım arkadaşlarıma ve eski takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

