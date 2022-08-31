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Konser veren Emre Kaya sahneden düştü! Hastaneye kaldırıldı

31.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan ünlü popçu, konser bitiminde sahneden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Caddeler, sokaklar ve pencereler Türk bayraklarıyla donatılırken, sürücüler de motosiklet ve otomobilleri ile konvoy düzenledi.

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Öte yandan birçok bölgede de sanatçılar vatandaşlara konser verdi. Kent meydanlarında bir araya gelenler, sahneye çıkan şarkıcılarla doyasıya eğlendi. Kocaeli'de sahne alan ünlü isim de Emre Kaya oldu.

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLA KARŞILADILAR

Son günlerde, "Usta Şarkılar" adını verdiği projesiyle adından sıkça bahsettiren Kaya, birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendirdi. Deniz kenarına kurulan konser alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emre Kaya'nın hayranları, sanatçıyı alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

Şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatan genç şarkıcı, izleyicilerle de sık sık sohbet etti.

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