Konser veren Emre Kaya sahneden düştü! Hastaneye kaldırıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Caddeler, sokaklar ve pencereler Türk bayraklarıyla donatılırken, sürücüler de motosiklet ve otomobilleri ile konvoy düzenledi.

Öte yandan birçok bölgede de sanatçılar vatandaşlara konser verdi. Kent meydanlarında bir araya gelenler, sahneye çıkan şarkıcılarla doyasıya eğlendi. Kocaeli'de sahne alan ünlü isim de Emre Kaya oldu.

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLA KARŞILADILAR

Son günlerde, "Usta Şarkılar" adını verdiği projesiyle adından sıkça bahsettiren Kaya, birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendirdi. Deniz kenarına kurulan konser alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emre Kaya'nın hayranları, sanatçıyı alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

Şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatan genç şarkıcı, izleyicilerle de sık sık sohbet etti.

