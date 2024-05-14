Konserde büyük facia! Solist kalabalığın üzerine atladı, hayranı felç kaldı

Avustralyalı müzik grubu Trophy Eyes'ın 30 Nisan'da New York'ta gerçekleştirdiği konser, korkunç bir kazaya neden oldu. Rock müzik tutkunu, 24 yaşındaki Bird Piché, 30 Nisan akşamında, 230 kişilik tıklım tıklım dolu mekanda konserin başlamasını büyük bir heyecanla bekledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde konserde epey eğlendiği görülen genç kız grubun solistinin kalabalığın üzerine atlaması ile birlikte hayatının şokunu yaşadı.

Grubun solisti John Floreani, konserin ilerleyen dakikalarında birden atlayarak kendini kalabalığın üzerine bırakırken, 24 yaşındaki genç kadının üzerine düşüyor ve Piché ekrandan kayboluyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıkları, yere yığılan genç kızın bayıldığını düşündüklerini, ancak tüm müdahalelere rağmen onu kaldıramadıklarını dile getirdiler. Yerinden kımıldayamayan genç kız alana gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

FELÇ GEÇİRDİ

Doktorlar kısmen felç geçiren kadının ciddi bir omurilik yaralanması geçirdiğini belirterek Piché'yi kapsamlı bir ameliyata aldılar.

GRUPTAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Trophy Eyes'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın grubun tüm üyelerini derinden sarstığı belirtildi. Tedavi sürecinde Piché'nin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Trophy Eyes yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz"