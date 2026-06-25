Daha 17 5. bölüm 2. fragman İZLE! ''Senariste alkış''

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17 dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

Pazar akşamları yayınlanan fenomen dizinin 5. bölümünden 2. fragman geldi. Daha 17 5. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Senariste alkış', 'Böyle bir fragman beklemiyorduk', 'O kadar güzel oynamışlar ki...', 'hemen pazar olsun' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ:

Aras ve Teoman’ın içinde bulunduğu tekne denizin ortasında yanmaya başlamış, Teoman’ın gözleri kapanırken bir anıyı hatırlar gibi olmuştur. Bu anı onu sonrasında sorular sormaya itecektir. Aras ise yanan teknede kaldığı yetmezmiş gibi Şebnem’in şikayetçi olmasıyla gözaltına alınacak, onu oradan sürpriz bir isim kurtaracaktır.

Sonrasında Aras, Teoman’daki gazetenin peşine düşecektir. Sürdüğü iz neticesinde kardeşine bir adım daha yaklaşırken Teoman ise “Senden önce kardeşini bulacağım” sözüyle çıktığı bu yolda geçmişini sorgular bir halde bulacaktır kendisini...