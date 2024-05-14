Biri dışarıda biri içeride... Bahar Candan ve Nihal Candan'ın soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçramıştı. Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşler savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı iddia edildi. Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Biri dışarıda biri içeride olan Candan kardeşlerin soruşturması ise bu süreçte tamamlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

Günaydın'dan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

ŞEBEKEYE 3 AYRI OPERASYON YAPILDI

İddianamede 38 isim "müşteki", bir isim ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar ilki 4 Mayıs 2023, ikincisi 14 Kasım 2023, üçüncüsü ise 10 Ocak 2024 tarihinde olmak üzere 3 ayrı operasyon yapıldığı vurgulandı. İddianameye göre soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda savcılığa sunulan 16 Ocak 2023 tarihli raporla şekillendi. Rapora göre, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek üzere oluşturulan suç örgütü üyesi şahıslar, paravan olarak oluşturdukları şirketler üzerinden faaliyet gösteriyordu.