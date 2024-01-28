Konsere giderken ağrıya dayanamadı! Alişan apar topar ameliyata alındı

Buse Varol ile 2018'de nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

Kardeş acısı yaşayan Alişan hayatına devam etmek ve çalışmak zorunda olduğunu sık sık ifade ederek işine yoğunlaşmıştı.

Alişan son olarak konsere giderken zor anlar yaşadı. Alişan paylaşımında "Konsere giderken sağ tarafımdan dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acil geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi sonrası apandist ameliyatı olmam gerektiği söyledi hocalarımız" dedi.









