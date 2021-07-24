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Konsere nasıl hazırlandığını paylaştı! Gülşen'den olay yaratan ayna pozları

24.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son günlerde sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, bu kez spor pozlarıyla konuşulacak gibi görünüyor.

Konsere nasıl hazırlandığını paylaştı! Gülşen'den olay yaratan ayna pozları

Ünlü şarkıcı Gülşen, 1990'lı yıllardan beri Türkçe pop müziğin zirvesinde yer almayı başaran ender isimler arasında yer alıyor. Söz yazarlığı ve besteci yanıyla öne çıkan Gülşen, pek çok meslektaşı için de şarkılar hazırlıyor ve onlarla düet yapıyor. Üretken kimliğinin yanı sıra cesur tavrıyla da çok konuşulan Gülşen, çoğu konuda fikrini söylemekten çekinmiyor. Kadınlara yönelik baskıları da kabul etmeyen ünlü şarkıcı, iddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiriyor. Son günlerde yine bir sahne kostümüyle olay yaratan Gülşen, Instagram üzerinden çok konuşulan bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

Sert mesaj

Gülşen

Son konserlerinden birinde giydikleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Gülşen, kostümünden daha da çok konuşulan bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve varolmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi." diyen ünlü şarkıcı, iddialı paylaşımlarına tam gaz devam etti.

"Ayna dedi"

Gülşen

Son olarak, spor yaparken çektiği bir ayna fotoğrafını paylaşan Gülşen, yine çok konuşuldu. "Hazırmışım, ayna dedi." diyen ünlü şarkıcı, akşamki konseri için son hazırlıklarını tamamladığını da göstermiş oldu.

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