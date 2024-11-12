Konserlerini iptal etti, hasta yatağından paylaştı! Selda Bağcan'ın son hali üzdü

Usta sanatçı Selda Bağcan hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor. Kaptığı virüs nedeniyle tedavi altında olan Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Hasta yatağında paylaşım yapan Bağcan konserlerini ertelediğini açıkladı.

Selda Bağcan paylaşımında “Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

Instagram hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarından özür dileyen Bağcan, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.



Selda Bağcan'ın bitkin hali hayranlarını üzdü. Usta sanatçıya paylaşımı sonrası "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.