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40 yıllık dostluk bitti! İbrahim Tatlıses'i Metin Cantimur ifşa etti! İmam nikahı ve Reza Zarrab iddiası gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.11.2024 15:54
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İbrahim Tatlıses ve "Kirvem" dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında kriz çıktı. Metin Cantimur, İbrahim Tatlıses'in göndermesinden sonra Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak imam nikahı ifşasında bulundu. Cantimur'un Reza Zarrab iddiası da gündem oldu.

40 yıllık dostluk bitti! İbrahim Tatlıses'i Metin Cantimur ifşa etti! İmam nikahı ve Reza Zarrab iddiası gündemde

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile arası açılan İbrahim Tatlıses şimdi de "Kirvem" dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile birbirine girdi. İbrahim Tatlıses sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin bu sözleri 40 yıllık dostu ve arasının bozulduğu Metin Cantimur’a söylediği ortaya çıktı. Cantimur bu ifadelerin ardından sessiz kalamadı ve Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak peş peşe ifşalarda bulundu.

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REZA ZARRAB İDDİASI GÜNDEMDE

Cantimur; “Pandora’nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım……” diyerek iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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'DONUNU BİLE YIKADI'

Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim diyen Cantimur 'herkesle imam nikahı yapmış' dedi. Bu açıklamaların üzerine canlı yayına mesaj gönderen Tatlıses 'O kadına kurban olsunlar. Donunu bile yıkadı' yanıtını verdi.

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'Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne kendisi bir daha konuşamaz' diyen Cantimur açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz.”

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İbrahim Tatlıses
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