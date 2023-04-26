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Konservatuvar nasıl yazılır? Konservatuvar mı konservatuar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransızcadan Türkçeye ödünçlenen sözcüklerden biri konservatuvardır. Bu sözcük, belli alanlarda eğitim görülen bir okulu temsil etmesi nedeniyle oldukça önemlidir. Dolayısıyla konservatuvar sözcüğünün doğru yazılışı ve tanımı hakkında bilgi sahibi olunmasında fayda vardır. İlgili sözcüğün nasıl yazılması gerektiği, TDK tarafından sunulan bilgiler eşliğinde açıklanabilir. Konservatuvar sözcüğü nasıl yazılır?

Konservatuvar nasıl yazılır? Konservatuvar mı konservatuar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli birçok sözcüğün yer aldığı Türkçe, her bir dil gibi kendi yazım ve imla kurallarına sahiptir. Dolayısıyla Türkçede yaygın olarak kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi mühimdir. Konservatuvar da Fransızca kökenli bir sözcük olarak Türkçede özellikle eğitim ve sanat bağlamında kullanılır. Bu nedenle konservatuvar sözcüğünün doğru ve yanlış yazılışlarının birbirinden ayırt edilmesi gerekir. TDK güncel çevrim içi sözlüğü ise bu konuda bilgi edinilmesini kolaylaştıran kaynaklardandır.

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Konservatuvar nasıl yazılır?

Fransızca kökenli olan pek çok sözcüğün Türkçeye ödünçlendiği görülür. Dolayısıyla bu yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışları birçok kişi tarafından sorgulanır. Konservatuvar da TDK güncel sözlüğü kapsamında Fransızca kökenli olduğu belirtilen bir sözcüktür. Eğitim ve sanat alanları ile ilişkili olan konservatuvar sözcüğü, Fransızcada conservatoire şeklinde yazılır. Ancak bu sözcük Türkçeye dahil edilirken belli başlı değişikliklere uğramıştır. Bunun sonucunda konservatuvar doğru yazılışı belirlenmiştir. İsim sözcüklerinden olan konservatuvarın yazılı dildeki doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir:

  • Konservatuvar (doğru yazılışı)
  • Konservatuar (yanlış yazılışı)
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Konservatuvar mı konservatuar mı?

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü sayesinde konservatuvar yazımının doğru şekli kolaylıkla öğrenilebilir. Yani bu sözcük yazılırken son hecesinde mutlaka “v” sesinin yer alması gerektiği söylenebilir. Bununla birlikte TDK güncel sözlüğü incelendiğinde konservatuvar sözcüğünün tanımına da ulaşılır. Konservatuvar TDK’ye göre tiyatro, bale ve müzik öğretiminin yapıldığı okuldur. Fransızca kökenli olan konservatuvar doğru yazılışının pekiştirilmesi için sıralanabilen cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen etkinliğe katılmak için yarın yola çıkacağım.
  • Senelerdir tek hayali konservatuvara girmek olan Ayşe, lise eğitimini tamamlamak üzere olduğu için hazırlıklarını hızlandırdı.
  • Konservatuvarda eğitim görmeye hak kazanmak için çabalayan Ali, yazılı sınavdan sonra katılması gereken yetenek sınavını fazlasıyla merak ediyor.
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