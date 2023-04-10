Pardösü nasıl yazılır, pardösü yazımı nasıl olmalıdır? Pardösü mü pardesü mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Yazılı anlatım esnasında kelimelerin doğru yazılması gerekir. Yazımı yanlış olan kelimeler farklı anlamlara gelebilir ve yanlış anlatımlara sebebiyet verebilir. Kelime sayısı açısından bakıldığında Türkçe oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir veya bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Kelimenin yazımını doğru bilip anlamda herhangi bir karışıklığa sebep vermemek gerekir. Pardösü kelimesi de yazımı karıştırılan bir kelimedir. pardösü kelimesini doğru bilip yazım yanlışı yapmamak yazım kurallarına uymak için önemlidir.

Pardösü nasıl yazılır?

Pardösü kelimesi dilimize yerleşmiş ve sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Pardösü kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiş bir sözcüktür. Pardösü TDK’ye göre anlam olarak şöyledir; elbise üstüne giyilen, manto ve paltodan ince üstlük, mevsimlik ince ve hafif palto şeklinde tanımlanır. Pardösü kelimesi yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Kelimeyi yazılı anlatımlarda doğru bir şekilde yazabilmek önemlidir. Pardösü TDK’ye göre doğru yazımı “pardösü” şeklindedir.

Pardösü mü pardesü mü?

Dilimizde yazımı karıştırılan kelimeler oldukça fazladır. Farklı kökenli kelimeler tarih boyunca yoğun bir şekilde dilimizde yer edinmiştir. Bu farklı kökenli kelimeler yazım kuralları açısından daha çok karıştırılabilmektedir. Pardösü kelimesi de yazımı öğrenilmek istenen bir kelimedir. Pardösü yazımı çeşitli kaynaklardan araştırılmaktadır. Pardösü doğru yazılışı "pardösü"dür. Bu yazımın dışında olanlar yazım yanlışına sebep olacaktır.