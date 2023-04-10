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Pardösü nasıl yazılır, pardösü yazımı nasıl olmalıdır? Pardösü mü pardesü mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

21.03.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi ve kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimize, farklı dillerden geçen birçok sözcük vardır. Öz Türkçe olan kelimeler ne kadar fazlaysa farklı kökenli kelimeler de dilimizde o kadar fazladır. Kelime yönünden bu kadar zengin bir dil yapısında yazım kuralları önem kazanmaktadır. Kelimelerin doğru imlâsı yazılı anlatım için önemli bir kuraldır. Peki, pardösü nasıl yazılır?

Pardösü nasıl yazılır, pardösü yazımı nasıl olmalıdır? Pardösü mü pardesü mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Yazılı anlatım esnasında kelimelerin doğru yazılması gerekir. Yazımı yanlış olan kelimeler farklı anlamlara gelebilir ve yanlış anlatımlara sebebiyet verebilir. Kelime sayısı açısından bakıldığında Türkçe oldukça geniş bir kelime haznesine sahiptir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir veya bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Kelimenin yazımını doğru bilip anlamda herhangi bir karışıklığa sebep vermemek gerekir. Pardösü kelimesi de yazımı karıştırılan bir kelimedir. pardösü kelimesini doğru bilip yazım yanlışı yapmamak yazım kurallarına uymak için önemlidir.

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Pardösü nasıl yazılır?

Pardösü kelimesi dilimize yerleşmiş ve sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Pardösü kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiş bir sözcüktür. Pardösü TDK’ye göre anlam olarak şöyledir; elbise üstüne giyilen, manto ve paltodan ince üstlük, mevsimlik ince ve hafif palto şeklinde tanımlanır. Pardösü kelimesi yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Kelimeyi yazılı anlatımlarda doğru bir şekilde yazabilmek önemlidir. Pardösü TDK’ye göre doğru yazımı “pardösü” şeklindedir.

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Pardösü mü pardesü mü?

Dilimizde yazımı karıştırılan kelimeler oldukça fazladır. Farklı kökenli kelimeler tarih boyunca yoğun bir şekilde dilimizde yer edinmiştir. Bu farklı kökenli kelimeler yazım kuralları açısından daha çok karıştırılabilmektedir. Pardösü kelimesi de yazımı öğrenilmek istenen bir kelimedir. Pardösü yazımı çeşitli kaynaklardan araştırılmaktadır. Pardösü doğru yazılışı "pardösü"dür. Bu yazımın dışında olanlar yazım yanlışına sebep olacaktır.

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