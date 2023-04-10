Maydanoz nasıl yazılır, maydanoz yazımı nasıl olmalıdır? Maydanoz mu maydonoz mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bitki türleri olarak maydanozgiller ailesi içerisinde bulunan maydanoz, yemeklerde ve salatalarda çok sık kullanılan yeşil bitkilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem atasözlerine hem deyimlere konu olan maydanoz kelimesi gerçek anlamı dışında da farklı durumları nitelemek için kullanılmaktadır. Kelimenin kullanılmasında sesli harflerden kaynaklı olarak çeşitli yazım yanlışları ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla birleşik yazılan kelimelerde meydana gelen bu yazım yanlışından maydanoz için de bahsetmek mümkündür.

Maydanoz nasıl yazılır?

Günlük yaşantımızda kelimeleri telaffuz ederken ya da yazarken yanlışlıklar yapılabilmektedir. Bu durum Türkçenin yazı ve konuşma dilindeki çeşitli farklılıklarından da kaynaklanabilmektedir. Bunun gibi yanlışlardan kaçınabilmek adına yapılan araştırmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden bir sonuca ulaşmak daha doğru sonuçlar vermektedir. Türk Dil Kurumu ile yazımı karıştırılan pek çok kelimenin doğru yazılışını ya da söylenişini bulmak mümkündür.

Yanlış yazım ve telaffuz olarak karşımıza çıkan kelimelerden biri de maydanoz kelimesidir. Maydanoz mu maydonoz mu ikilemi sıklıkla yaşanır. Türk Dil Kurumunun (TDK) araştırmasına göre bu kelimenin doğru yazılışı "maydanoz" şeklindedir. Genellikle günlük kullanımda "maydonoz" ile karıştırıldığı görülmektedir. Kelimedeki sesli harflere dikkat edildiğinde kelime için maydanoz doğru yazılışı olduğunu söylemek mümkündür.

Maydanoz TDK'ye göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Kelimelerin doğru yazılışı ya da telaffuzu ile ilgili pek çok konuda Türk Dil Kurumunu(TDK) esas almak önemlidir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime maydanoz olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak günlük yaşamda konuşma ve yazı dilinde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımını ayırt edecek olursak şu şekilde söyleyebiliriz:

Maydonoz (Yanlış kullanım)

Maydanoz (Doğru kullanım)

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız ve kullandığımız kelimelerden biri olan maydanoz yazımı ile ilgili örnek cümlelerden şu şekilde bahsetmek mümkündür: