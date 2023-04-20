EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Altmış nasıl yazılır, yazıyla altmış yazımı nasıl olmalıdır? Altmış mı atmış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Altmış nasıl yazılır, yazıyla altmış yazımı nasıl olmalıdır? Altmış mı atmış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rakamlarla sayıların doğru yazılışları, ilkokul döneminden itibaren öğrenilen bilgilerdendir. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında sayıların yazılışı ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Dolayısıyla bu güvenilir kaynak temel alınarak 60 sayısının harfler ile nasıl yazıldığı açıklanabilir. Bu sayı harflerle yazılırken genellikle eksik harf kullanımına yönelik bir hata yapıldığı görülür. Peki, altmış yazımı nasıl olmalıdır?

Altmış nasıl yazılır, yazıyla altmış yazımı nasıl olmalıdır? Altmış mı atmış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sayıların doğru yazılışlarının nasıl olduğu pek çok kişi tarafından araştırılır. Sayıların belli başlı metinler ile çek gibi senetlerde harflerle de yazılması gerekebilir. Nitekim sayıların doğru yazılışı kapsamında en çok karıştırılan hususlar arasında 60’ın nasıl yazıldığı yer alır. Bu sayı harflerle yazılırken “l” sesinin kullanılıp kullanılmadığı sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla 60 sayısının doğru ve yanlış kullanımları belirtilerek bu konuya açıklık getirilmesi gerekir.

Pardösü nasıl yazılır? Pardösü nasıl yazılır?

60 nasıl yazılır?

Türkçede her bir sözcük gibi sayılar ile rakamları temsil eden kelimelerin de doğru yazılışları mevcuttur. Türkçede yer alan rakam ve sayı sözcüklerinin yazım kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. 60'ın hem sesletilirken hem de yazılırken yanlış olarak kullanıldığı durumlara rastlanabilir. Altmış yazımında ve bu sözcüğün sesletiminde yapılan temel hata ise “l” sesi ile ilişkilidir. Kimi durumlarda 60 sayısının “l” harfi kullanılmadan yazıldığı görülebilir. Bu sayı sözcüğünü oluşturan sesler sırasıyla a-l-t-m-ı-ş şeklindedir. Dolayısıyla “Altmış mı atmış mı?” sorusunun yanıtı da “altmış” olarak belirtilebilir. "Altmış nasıl yazılı?" sorusu için altmış TDK kuralları dâhilinde "altmış" olarak yazılır.

Hikâye nasıl yazılır? Hikâye nasıl yazılır?

Altmış yazımı ile ilgili örnek cümleler

Harflerle nasıl yazıldığı açıklanan 60 sayısının farklı bağlamlarda cümle içerisinde kullanılması mümkündür. Bu sayının harflerle doğru yazılışının tam olarak öğrenilebilmesi için cümle örneklerine bakılması ise oldukça faydalıdır. 60 TDK kurallarınca harfle yazılacağı zaman "atmış" olarak değil "altmış" olarak yazılmalı ve okunmalıdır. Sayıların doğru yazılışı kapsamında altmış doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Yeğenim dün çözdüğü matematik testinde yer alan altmış sorudan yalnızca üç tanesini yanlış yapmış.
  • İkinci sınıfa giden çocuğumla beraber altmış sayısının birler ve onlar basamaklarının belirlenmesine yönelik eğitici bir etkinlik yaptık.
Maydanoz nasıl yazılır? Maydanoz nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı!
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
altmış altmış mı atmış mı nasıl yazılır sayılar

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Odyoloji mezunları ne iş yapar?

Odyoloji mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

İlginizi Çekebilir

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.