Altmış nasıl yazılır, yazıyla altmış yazımı nasıl olmalıdır? Altmış mı atmış mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sayıların doğru yazılışlarının nasıl olduğu pek çok kişi tarafından araştırılır. Sayıların belli başlı metinler ile çek gibi senetlerde harflerle de yazılması gerekebilir. Nitekim sayıların doğru yazılışı kapsamında en çok karıştırılan hususlar arasında 60’ın nasıl yazıldığı yer alır. Bu sayı harflerle yazılırken “l” sesinin kullanılıp kullanılmadığı sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla 60 sayısının doğru ve yanlış kullanımları belirtilerek bu konuya açıklık getirilmesi gerekir.

60 nasıl yazılır?

Türkçede her bir sözcük gibi sayılar ile rakamları temsil eden kelimelerin de doğru yazılışları mevcuttur. Türkçede yer alan rakam ve sayı sözcüklerinin yazım kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. 60'ın hem sesletilirken hem de yazılırken yanlış olarak kullanıldığı durumlara rastlanabilir. Altmış yazımında ve bu sözcüğün sesletiminde yapılan temel hata ise “l” sesi ile ilişkilidir. Kimi durumlarda 60 sayısının “l” harfi kullanılmadan yazıldığı görülebilir. Bu sayı sözcüğünü oluşturan sesler sırasıyla a-l-t-m-ı-ş şeklindedir. Dolayısıyla “Altmış mı atmış mı?” sorusunun yanıtı da “altmış” olarak belirtilebilir. "Altmış nasıl yazılı?" sorusu için altmış TDK kuralları dâhilinde "altmış" olarak yazılır.

Altmış yazımı ile ilgili örnek cümleler

Harflerle nasıl yazıldığı açıklanan 60 sayısının farklı bağlamlarda cümle içerisinde kullanılması mümkündür. Bu sayının harflerle doğru yazılışının tam olarak öğrenilebilmesi için cümle örneklerine bakılması ise oldukça faydalıdır. 60 TDK kurallarınca harfle yazılacağı zaman "atmış" olarak değil "altmış" olarak yazılmalı ve okunmalıdır. Sayıların doğru yazılışı kapsamında altmış doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: