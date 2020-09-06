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Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Denizli’de sahte para kontrol kaleminden geçen ve seri numaralı farklı 80 bin Euro ve 100 bin dolar sahte para üreten şahıs piyasaya sürmek isterken Jandarma KOM ekipleri tarafından yakalandı.Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sahte para üreten şahıs akıllara durgunluk getirdi.

Denizli’de sahte para kontrol kaleminden geçen ve seri numaralı farklı 80 bin Euro ve 100 bin dolar sahte para üreten şahıs piyasaya sürmek isterken Jandarma KOM ekipleri tarafından yakalandı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sahte para üreten şahıs akıllara durgunluk getirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri piyasaya sahte banknotlar sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma KOM ekipleri sahte para üretimini gerçekleştiren şahsı tespit etti. Şahsı bir süre takibe alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Jandarma KOM ekipleri adrese yaptıkları operasyonda 80 bin Euro ve 100 bin dolar sahte döviz ele geçirdi. Yapılan kontrollerde sahte banknotlar, sahte para kaleminden geçiyor. Ayrıca üretilen sahte paraların her birinin seri numarası ise birbirinden farklı olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.D.’nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
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