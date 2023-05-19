Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan 20 AJJ 863 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizdikten sonra savrularak orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direği ve ağaçları devirdikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücünün yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Büyük maddi hasarın oluştuğu araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zincirleme kazadan kıl payı kurtulan görgü tanıkları, süratli bir şekilde ilerleyen aracın savrularak orta refüje çıktığını, kendilerinin ise aracın savrulduğunu görünce kenara geçerek kazadan kurtulduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

