YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi

19.05.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçları devirdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan 20 AJJ 863 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizdikten sonra savrularak orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direği ve ağaçları devirdikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücünün yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Büyük maddi hasarın oluştuğu araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zincirleme kazadan kıl payı kurtulan görgü tanıkları, süratli bir şekilde ilerleyen aracın savrularak orta refüje çıktığını, kendilerinin ise aracın savrulduğunu görünce kenara geçerek kazadan kurtulduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
36 canı kurtaran Denizli Büyükşehir İtfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası36 canı kurtaran Denizli Büyükşehir İtfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Oğuzlar eczanesi
Saraykoy
Kaydihan eczanesi
Merkezefendi
Neva eczanesi
Pamukkale
Elvan eczanesi
Pamukkale
Köseler eczanesi
Pamukkale
Onur eczanesi
Cal
Çavusoglu eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.