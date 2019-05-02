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Kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna böyle daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Çin'in Yünnan eyaletinde kontrolden çıkan bir araç benzin istasyonuna daldı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde kontrolden çıkan bir aracın benzin istasyonuna dalması sonucu yangın çıktı.

Benzin istasyonu çalışanları yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin kaza benzin istasyonu

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