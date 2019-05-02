Kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna böyle daldı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde kontrolden çıkan bir aracın benzin istasyonuna dalması sonucu yangın çıktı.
Benzin istasyonu çalışanları yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
(İHA)
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