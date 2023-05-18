Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

Kaza, 10.00 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. yönetiminde kent merkezi istikametine seyir halinde 44 ACN 242 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

