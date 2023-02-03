YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

03.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de Midyat-Dargeçit yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Dargeçit istikametinden Midyat’a seyir halinde olan D.A. idaresindeki 21 FN 639 plakalı Fiat marka Doblo model hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan D.A.,M.E.A. ve E.A., yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç çekici yardımı ile kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de kış ortasında çiçek açan ağaçlar şaşırttıMardin’de kış ortasında çiçek açan ağaçlar şaşırttı
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kestiArtvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:36
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:07

Mardin Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Cuma

Yaman Eczanesi
Artuklu
Şafak Eczanesi
Kiziltepe
Roza Eczanesi
Kiziltepe
Kardaş Eczanesi
Midyat
Nusaybin Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.