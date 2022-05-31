YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi

Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi

31.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki evin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Süleymanşah Mahallesi Güzelevler Kavşağı'nda C.B'nin kullandığı Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki bir araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Ev sahibi Cuma Şahintaş, gazetecilere, kaza sırasında evde kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Komşularının araması sonucu eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında çok şaşırdığını anlatan Şahintaş, "Eve geldiğimde araç eve girmişti. Aracın yattığı yer bana ait. Şükrediyorum ki çocuklar evde değildi. Çünkü çocukları sabah okula bırakmıştım ev boştu. "diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldıTFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat ettiSolhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:30
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.