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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

17.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, H.D. idaresindeki 02 FN 515 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü yakınlarında takla atarak park alanı içerisine girdi. Meydana gelen kazada sürücü H. D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapması sonucu adeta hurda yığınına dönen minibüs ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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