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Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 42 YF 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
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