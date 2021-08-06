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Konuşamayacağı sanılan otizmli çocuk şiir öğrendi, piyano yeteneğiyle de şaşırttı

06.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mutlak perde yeteneği" olarak da bilinen "absolut" kulağa sahip otizmli Elif Ece Türkoğlu, müzik öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle aldığı eğitimin ardından çaldığı piyanoyla, dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor - Anne Sibel Türkoğlu: - "Elif Ece çizgi film müziklerini yapmayı hedefliyor. Bu hayali var. Evimizde müzikten başka bir şey yapılmıyor" - Elif Ece Türkoğlu: - "Piyano çalarken mutlu oluyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Müzik dünyasında bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği olarak bilinen "absolut" kulağa sahip otizmli 16 yaşındaki Elif Ece Türkoğlu, çizgi film müzikleri yapmayı hedefliyor.

Eskişehir'de oturan ve 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Elif Ece Türkoğlu, konuşma güçlüğü çekerken ailesinin desteğiyle aldığı eğitimlerle henüz okula başlamadan okuma yazmayı öğrendi.

5. sınıfta müzik öğretmenin yeteneğini fark etmesiyle "mutlak kulak" ya da "mutlak perde yeteneği" diye de adlandırılan absolut kulak olduğu belirlenen Türkoğlu, ortaokulda sınavına girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandı. Burada aldığı 1,5 yıllık eğitimin ardından Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Elif Ece, yeteneğiyle dikkati çekti.

- "Şiir yarışmalarına katıldı"

Ece'nin annesi Sibel Türkoğlu, AA muhabirine, kızına otizm tanısı konulmasının ardından ailece adeta deprem yaşadıklarını söyledi.

Söz konusu dönemi çok çabuk atlattıklarını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Çok yoğun bir eğitim süreci geçirdik. Güzel eğitimler aldı. Konuşamayan Elif Ece, eğitimlerle konuşmayı öğrendi. Elif Ece 'Konuşabilecek mi' diye düşünürken, şiir yarışmalarına da katıldı. Küçüklüğünde oyuncak bir bilgisayarı vardı. Burada istediği ve sevdiği müzik parçalarını çıkarıyordu. Biz ilk zamanlar müziğe yeteneğinin olduğunu fark edemedik. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda öğrenim görürken müzik öğretmeni Sera Metin, Elif Ece'nin müziğe ilgisini fark etti. Elif'i müzik alanına yönlendirmemiz gerektiğini söyledi."

Elif Ece'nin konservatuvarın ardından güzel sanatlar lisesinde öğrenimine devam ettiğini belirten Türkoğlu, "10. sınıf öğrencisi oldu. Piyano çalıyor. Burada da piyano eğitimi alıyor. Bu bana hayal geliyordu. Kazanınca çok şaşırdım. Elif Ece, hayallerimden fazlasını verdi." dedi.

Anne Türkoğlu, kızının çok mutlu bir insan olduğunu, okumayı, okulunu, öğrenciliği, arkadaşlarını çok sevdiğini anlattı.

Büyük kızının da Elif ile aynı okulda resim bölümü öğrencisi olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Ablasından çizgi film yapmasını istiyor. Elif Ece, çizgi film müziklerini yapmayı hedefliyor. Bu hayali var. Evimizde müzikten başka bir şey yapılmıyor. Her zaman müzikle iç içeyiz. Kız kardeşim ve eşi de müzik öğretmeni. Kovid-19 salgını sürecinde Elif'e onlar da destek oldu. Öğretmenlerimiz bize çok fazla destek verdi." diye konuştu.

Elif Ece Türkoğlu da müziği çok sevdiğini, ailesine evde piyano çaldığını söyledi.

Canı sıkıldığında müzik yaptığını belirten Türkoğlu, "Piyano çalarken mutlu oluyorum." dedi.

- "Müthiş bir kulağı var"

Okul Müdürü Ersin Kökten ise absolut kulağa sahip Türkoğlu'nun çok yetenekli olduğunu belirterek, "Uyum süreci çok iyiydi. Çok çabuk arkadaş edindi. Öğretmenleriyle diyaloğu iyi. Öğretmenleri de onunla ilgileniyor. Gelişimine büyük katkı sağlıyorlar. Müthiş bir kulağı var. En az 3 enstrümanı çalmayı öğreterek mezun edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Hasan Boyraz da "absolut"ların dünyada özel yeteneğe sahip kişiler olduğunu vurgulayarak, "İnsan kulağının duymayacağı frekansları bile duyabiliyorlar. Bunları da ses olarak algılıyorlar. Elif Ece gibi absolut özelliğe sahip öğrenciler ülkemizde keşfedilmeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

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