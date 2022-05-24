Konut finansman paketlerine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı nisan ayı emlak verilerini yayınladı.

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, TÜİK verilerine göre 2022 yılı nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları 133 bin 58 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27 olurken, ipotekli satış oranı ise yüzde 24 oldu.

Emlakjet’in gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında kullanıcıların 9 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan konut finansman paketlerine yönelik ilgisi araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Emlakjet kullanıcılarının yüzde 69’u açıklanan konut finansman paketlerinden yararlanmayı planladıklarını belirterek, konut finansman paketlerine yoğun ilgisini ortaya koydu. Paketten yararlanmayı planlayanların yüzde 75’i ilk Evim Konut Finansman Paketi’nden yararlanmayı istediklerini belirtirken, yüzde 26’sı ise Genişletilmiş Konut Finansman Paketi’nden faydalanmak istediğini söyledi.

Bununla birlikte konut finansman paketlerine uygun ilan oranlarına bakıldığında ise, satılık dairelerin yüzde 22’si İlk Evim paketine uygun ilanlardan oluşurken, genişletilmiş pakete uygun ilanların oranı ise yüzde 64 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, 9 Mayıs’ta 3 bacağı olan konut finansman destek paketlerinin açıklanmasının ardından emlakjet.com site trafiğinde bir günde yüzde 23 gibi önemli oranda artış gördüklerini kaydetti.

İdikat, kararın açıklanması ardından fiyatları da yakından takip ettiklerini belirterek, "Artan talebi takiben ortalama satılık konut fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gördük. Emlakjet’te gerçekleştirdiğimiz ankette ise son dönemde satılık konut arayan kullanıcıların yüzde 69’u açıklanan destek paketleriyle ilgilendiğini tespit ettik. İlgili olan kullanıcıların dörtte üçü İlk Evim Konut Finansman paketiyle ilgileniyor. Sitemizde bu paketlere uygun ilan oranlarını incelediğimizde ise krediye uygun, birinci el (sıfır) ve 2 milyon TL altında listelenen satılık konut oranı yüzde 22 oranında. Genişletilmiş Finansman paketine uygun ilan oranı ise yüzde 64 ile İlk Evim paketine uygun ilanlara göre çok daha yüksek. İlk Evim paketinden yararlanacak kullanıcıların seçenekleri bu noktada daha sınırlı kalırken, inşaat sektörüne yönelik sunulan üçüncü paket ise direkt olarak arzın eksikliği problemine çözüm sunduğu için gayrimenkul sektörü açısından önem taşıyor. Üç bacaklı destek paketinin 2 milyon TL altı konut stokunun, daha yüksek olduğu küçük iller öncelikli olmak üzere, konut satışlarına canlılık getireceğini ve önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğini öngörüyorum.” ifadelerini kullandı.

- Satışlarda ılımlı artış beklentisi

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman ise konut finansman paketlerinin içinde bulunulan enflasyonist ortamda oldukça cazip bir faiz oranı içerdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Emlakjet’in araştırma sonuçlarına göre ilk kez konut sahibi olacakların bu pakete ilgi duyması son derece anlaşılabilir. Ancak yine de bir takım erişim kısıtları var. Örneğin, 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 14 bin TL civarında. Sanıyorum ilgi duymayan yaklaşık yüzde 30’luk kesim konut satın almak için peşinatı bulunmayanlar ile aylık taksit ödemesine gelirleri yeterli olmayanlardan oluşuyordur. Benim kanaatim kredili konut satışlarının artacağı, buna mukabil diğer konut satışlarının azalacağı, ancak toplamda konut satışlarının geçmiş aylara kıyasla daha yüksek gerçekleşeceği yönünde. Paketler içerisinde sadece ilk kez konut alacaklara yönelik bir paketin bulunmasından dolayı geçmiş dönemlerdeki kampanyalara kıyasla konut satışlarında daha ılımlı artışlar bekliyorum.”

