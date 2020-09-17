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Konut satış istatistikleri ağustos 2020

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2020 Ağustos ayında 170 bin 408 konut satılırken, Hakkari 13 konutla satış sayısının düşük olduğu il oldu.Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2020 Ağustos ayında 170 bin 408 konut satılırken, Hakkari 13 konutla satış sayısının düşük olduğu il oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzd e6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

“Hakkari Ağustos ayında 13 konutla satış sayısının düşük olduğu il oldu”
TÜİK verilerine göre Van’da 2020 Ağustos ayında 819 konut, Muş’ta 2020 Ağustos ayında 247 konut, Bitlis’te 2020 Ağustos ayında 235 konut ve Hakkari’de 2020 Ağustos ayında 13 konut satıldı.

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Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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