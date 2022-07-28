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"Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor

28.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterTürk araştırmasına göre yılın ilk yarısında ABD, Fransa, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde konut satışları gerilerken, Türkiye'de yüzde 31 artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - Bu yılın ilk yarısında dünyanın önde gelen ülkelerinde konut satışları düşerken Türkiye'de yüzde 31 artış yaşandı.

Coldwell Banker açıklamasına göre, bünyesinde Coldwell Banker, Century 21, Era Türkiye, Muzayede.com ve Premier Yapı gibi markaları bulunduran MasterTürk'ün yeni araştırması küresel konut satışlarındaki grafikleri ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ABD'de yılın ilk yarısında ikinci el konut satışları yüzde 7 düşerek 34,3 milyon adede geriledi. Kanada'da ise bu rakam yüzde 19 azalışla 303 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

İngiltere'deki konut satışlarına bakıldığında ise ocak-haziran döneminde düşüşün yüzde 23'e ulaştığı ve 630 bin 170 adet konut satıldığı görüldü. Düşüş oranı Hollanda'da yüzde 23,5'e ulaştı. Bu ülkede ilk 6 ayda 91 bin 305 konut satıldı.

- Çin ve Fransa'da da satışlar düştü

Yılın ilk çeyreğinde konut satışları Fransa'da yüzde 9 düştü. Avrupa İstatistik Merkezi Eurostat Fransa’da yıl toplamında toplam konut satışında yüzde 5'in üzerinde düşüş bekliyor. Böylece 2021'de 1 milyon 204 bin olan toplam konut satışının 1 milyon 140 bin seviyesine inmesi öngörülüyor.

Global kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Çin için yaptığı analizde, emlak satışlarının bu yıl yüzde 28-33 aralığında düşmesini bekliyor.

- "Konut satışları Türkiye'de rekora gidiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, İspanya'da yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 221 bin 511 adet konut satıldığını belirterek, Portekiz'de ise artış oranının ilk çeyrekte yüzde 25,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye genelinde artışın bu oranların çok üzerinde olduğunu aktaran Taş, şu bilgileri verdi:

"Konut satışlarının rekora gittiğini söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında konut satışları yüzde 31 artarak 726 bin adede yükseldi. Ancak eğilime baktığımızda ilk 6 ayda birinci el satılan konut adedi 208 bin. İkinci el satış ise 517 bin. İlk el konut satışı yeni düzenlemelerin de etkisi ile 400 bini bulamayabilir. Eğer böyle olur ise 2013'ten beri şu ana kadarki en düşük rakam olacak. Gerçek eve ihtiyacı olanın ev alamadığı, parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz. Kira fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ilk evini alacaklara daha detaylı teşvikler çok değerli olacaktır."

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