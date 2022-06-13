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Konya 4. Sufisinema Günleri 16 Haziran'da başlıyor

13.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya 4. Sufisinema Günleri 16 Haziran'da başlıyor

Konya'da düzenlenen Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması 4. Sufisinema Günleri etkinliği, 16 Haziran'da "Fısıldaşan Kumlar" filmiyle başlayacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, etkinlikle ilgili bir otelde yaptığı açıklamada, 16 Haziran'da başlayıp 4 gün sürecek Sufisinema günlerinin, Hz. Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya gelişlerinin yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler arasında olduğunu söyledi.

Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte 9 ülkeden 10 filmin gösterileceğini belirten Yarar, "Tunus'tan gelen yönetmenimizin Fısıldaşan Kumlar filmi, açılış filmi olarak yer alacaktır. Gösterim yapılacak filmlerin 10'u drama, 4'ü belgesel olarak görülmektedir. Filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler olacak." dedi.

Filmden çok senaristin bakış açısını ödüllendirmeyi hedefleyen etkinliğe katılacak isimler arasında, Hz. Muhammed: Allah'ın elçisi filminin yönetmeni İranlı Mecid Mecidi, Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir, Türk yönetmenler Nazif Tunç, Ali Özel, Çağla Çağlar, İspanyol yönetmenler Jose Sançez Montes Gonzales, Romen Blecua, Ovidio Salazar, Bosnalı yönetmen Rabia Brodbeck yer alıyor.

19 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde, 7 dalda belirlenen ödüller sahiplerini bulacak. Festivalin ödül heykelciği bu yıl, tasavvufi öğretinin merkez kavramlarından nefis ve nefsin yedi mertebesini anlatan heykelcik olacak.

Programa Yarar'ın yanı sıra, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, Meram, Karatay, Selçuklu Belediye Başkan yardımcıları, Mevlana dizisinin yapımcısı Ahmet Okur katıldı.

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