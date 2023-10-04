YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya 9 aylık ihracatta rekor kırdı

Konya 9 aylık ihracatta rekor kırdı

04.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 508 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyerek, “Konyalı sanayicilerimiz üretime ve ihracata devam ederek, şehrimizi tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştırdı” dedi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın tarihinin en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştığını belirten Büyükeğen, “Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz, 2 milyar 508 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatta yakaladığımız bu başarı ivmesi ile inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız. Bizlere bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İhracatın sektörel bazdaki değişimi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükeğen, en fazla ihracat yapılan ilk 3 sektörün makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri olduğunu söyledi. Makine ve aksamları sektörünün ihracatının 623 milyon 151 bin dolar olduğunu kaydeden Büyükeğen, “Otomotiv endüstrimiz 580 milyon 633 bin dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz de 375 milyon 118 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca ihracatımızın dördüncü sırasında iklimlendirme sanayi yer alırken, beşinci sırada da demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı” ifadelerini kullandı.

RUSYA, İHRACATTA LİDER ÜLKE

Konya’nın son dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Rusya’nın, 9 aylık dönemde de liderliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, ihracat yapılan diğer ülkeler ile ilgili şunları söyledi: “Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz 194 ülkeye ihracat yaptı. Rusya, bu ülkeler içerisinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Rusya’ya yapılan ihracatımız 9 aylık dönemde yüzde 57,5 arttı ve 243 milyon 991 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülke ise, Almanya, İtalya, Irak, ABD, Polonya, Cezayir, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya oldu.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndüSamsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:44
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Birlik eczanesi
Emirgazi
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Yunak eczanesi
Yunak
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.