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Konya-Afyonkarahisar kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

22.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Afyonkarahisar kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

KONYA ( AA ) - Konya-Afyonkarahisar kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesi ve çevresinde akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Afyonkarahisar yönüne şehir çıkışından itibaren araç geçişi engelleniyor.

Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri ise Konya yönüne gidecek çekici ve otobüs türü araçların geçişine izin vermiyor.

Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

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