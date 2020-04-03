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Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor

KONYA HABERLERİ  | 03.04.2020 18:57 | Son Güncelleme

Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid,19) tedbirleri kapsamında Konya-Antalya kara yolunda araç yoğunluğunun azaldığı öğrenildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alınan tedbirler kapsamında iller arası seyahatin kısıtlanmasının ardından İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolundan geçen araç sayısı azaldı.

Araç trafiğinde, yüzde 90'lara varan düşüşler yaşanıyor.

Ayda 225 bin, yılda 2 milyon 700 bin aracın kullandığı kara yolu en sakin günlerini geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Yoğunluğu Karayolu Konya-Antalya

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