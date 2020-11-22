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Konya Büyükşehir 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor

KONYA HABERLERİ  | 22.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime kazandırarak, buradan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi aileler için kullanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime kazandırarak, buradan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi aileler için kullanacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla Konya’yı yarınlara hazırladıklarını; bir taraftan da sosyal belediyecilik anlayışıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Konya’da Türkiye’ye rol model olacak kırsal kalkınma projelerini de 31 ilçede sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “Belediye olarak verdiğimiz desteklerle tarımsal ve hayvansal üretimin artması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla birlikte Çomaklı Mahallemizde mülkiyeti belediyemize ait olan 700 bin metrekare araziye bu yıl arpa ekimi yaparak üretime ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu alanda ekim işlemi tamamlandı. Ekilen ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra elde edeceğimiz geliri inşallah sosyal desteklemelerde bulunduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için kullanacağız” dedi.

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