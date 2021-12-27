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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın oyu 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'na

27.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın oyu 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'na

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altay, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Altay, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca" fotoğraflarına oy verdi.

Altay, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın, "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay, seçim yapmakta zorlandığını, fotoğrafların birer arşiv niteliğinde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının toplumun bilgilendirilmesi, aydınlatılması için hem yurt içinde hem de yurt dışında çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Yılın Fotoğrafları oylaması artık geleneksel hale geldi. Her yılın sonu geldiğinde Anadolu Ajansımızın fotoğraf oylamasını bekliyoruz. Bu yıl da üç kategoride birbirinden güzel fotoğraflar var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aslında hepsi seçilebilecek nitelikte fotoğraflar. Bu da Anadolu Ajansının işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir."

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