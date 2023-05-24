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Konya Büyükşehir Belediyesi depremin etkilediği Hatay'da meslek edindirme kursu açtı

24.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki konteyner kentte hizmete giren şubesi, 6 branşta 109 kursiyere eğitim veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi depremin etkilediği Hatay'da meslek edindirme kursu açtı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Hatay'a kazandırılan 1. Etap Konya Konteyner Kent'te hizmet vermeye başlayan KOMEK Antakya Kurs Merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, Hatay'daki çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini, ilk günden itibaren bölgedeki eksikleri bir planlama dahilinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası işbirliğiyle Hatay'da kurdukları 470'e yakın konteynerden oluşan 1. Etap Konya Konteyner Kent'in depremzedelere hizmet verdiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan insanların sosyal hayata başlamaları ve depremin etkilerinin unutulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Konya'nın önemli markalarından KOMEK, Konya Konteyner Kent'te hizmet vermeye başladı. Şu anda 8 sınıfta, 6 branşta 109 kursiyere hizmet veriyoruz. Bu sayı giderek artıyor. Burada kalan kardeşlerimiz hem daha değerli vakit geçiriyor hem depremin etkilerini unutuyor hem de bir meslek edinme imkanları oluyor. Burada üretilen ürünlerin satılmasıyla da kendilerine bir gelir oluşturacaklar. Bizler Hatay'da sorunlar bitene kadar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya olarak buradaki işleri çözmek için ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz."

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